甲府FW村上千歩がJ3長野に期限付き移籍「相当な強い覚悟を持って」
ヴァンフォーレ甲府は18日、FW村上千歩(24)がAC長野パルセイロに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。移籍期間中、両クラブ同士が対戦する公式戦には出場できない契約となっている。
村上は昨季、専修大から甲府に加入。2シーズンでJ2リーグ戦13試合1得点だった。長野を通じて「相当な強い覚悟を持ってAC長野パルセイロにきました。パルセイロの勝利のために、ひたむきに闘い続けます。そして、1つでも多くのゴールを奪い、勝利に導けられるように頑張っていきます。熱い応援宜しくお願い致します!」とコメントした。
また甲府を通じては「チームがJ1昇格に向け戦っている中、貢献ができず、このタイミングでチームを離れることに申し訳ない気持ちです。しかし、今後のサッカー人生を考えた時に試合に出続けたい、よりゴールに近いポジションでプレーしたいという思いがあり、このような決断をしました。この決断を尊重してくださり、背中を押してくださった佐久間社長、強化部の皆さん、監督、スタッフの皆さんに感謝しています。自分の武器を最大限に発揮し、ゴール・アシストいう結果を示して成長した姿をまた小瀬のピッチで見せれるように頑張ってきます。いってきます!」と伝えた。
