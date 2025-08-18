このタオル、2000円台で買えちゃうってびっくり！日本初上陸「BANACO」のアイテムがかわいすぎるって噂
韓国発ライフスタイルブランド「BANACO（バナコ）」が日本初上陸。
2025年8月22日（金）より、LAND Lifestyle ShopやCAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWNなどで、全国展開がスタートします。
ポップでカラフルな雑貨たちは、見るだけで気分を明るくしてくれそう。お部屋の雰囲気を変えたい人は要チェックです！
韓国発ライフスタイルブランド「BANACO（バナコ）」
韓国発のインテリア＆生活雑貨ブランド「BANACO（バナコ）」が、このたび日本初上陸。
“FILL THE SPACE WITH COLOR / 空間を色で満たす”をコンセプトに掲げるブランドで、鮮やかで感覚的なカラーリングと、モダン×レトロの絶妙なミックス感が特徴です。
ポップなビビッドカラーのアイテムには、部屋に置くだけで“気分まで着替える”ような力もありそう。日本上陸の第1弾では、暮らしに彩りを添える全13アイテムが登場しますよ。
「RAINBOW VINTAGE STAND LAMP」（税抜1万2000円）は、ヴィンテージライクなボディに、BANACOらしい3色のビビッドカラーをあしらったランプ。
レトロな配色が印象的で、1点投入するだけで空間のアクセントになります。
コンパクトなライトをお探しなら、「RAINBOW VINTAGE TABLE LAMP」（税抜8000円）はいかが？
おもちゃ箱から出てきたようなキュートな見た目のアイテムは、デスクやベッドサイドにもぴったりですよ。
肌触りにもこだわったカラフルなタオルは必見
「ROUCO COLOR TOWEL」（税抜2100円）は、使うたびに気分が高まるビビッドカラーのタオル。
かわいらしい見た目だけでなく、高級コーマ糸40番手で織り上げた、贅沢な肌触りと高い吸水性が特徴です。
RED／YELLOW／GREEN／ORANGE／BLUEの5色展開。何色かそろえてバスルームに並べておけば、空間の雰囲気がガラリと変わりそうですね。
おうちの中の足元までおしゃれに
足元に華やかなカラーをプラスすれば、自然と明るい気持ちになれるはず。
「VIVID TERRY ROOM SLIPPER」（税抜3400円）は、やわらかなテリー素材を用いたルームスリッパです。
カラーはBLACK／ORANGE／YELLOW／BLUE／PINK／GREENの全6色。好きな色味や推しのカラーを選んでもいいですし、季節によって履き替えるのもありですね！
M（23〜25.5cm）とL（26〜28cm）の2サイズが用意されています。
BANACOのアイテムは、2025年8月22日（金）より、LAND Lifestyle ShopやCAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWNなどで、全国展開がスタートします。
お手頃な価格だからちょっとした気分転換や、お友達へのギフトにもぴったりです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
BANACO公式サイト
https://banaco.co.kr/index.html
BANACO公式Instagram
@banaco_town
参照元：株式会社ビヨンクール プレスリリース
