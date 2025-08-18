TREASURE、サマソニ大阪で“灼熱”ステージ “ライブ型アーティスト”としての本領発揮
10人組グローバルボーイズグループ・TREASUREが16日、音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2025』大阪公演のAIR STAGEのトップバッターを飾った。
【ライブ写真】静止画でも伝わる覇気！圧巻のライブを披露したTREASURE
TREASURE は、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、『Asian Artist Award』『MAMA』『ゴールデンディスクアワード』『ソウル歌謡大賞』など数々の主要アワードで新人賞を総なめにした。
そんなTREASUREのステージは「MMM（ROCK Ver.）」からスタート。「KING KONG」「JIKJIN」「Here I Stand」とヒット曲を立て続けに披露し、会場は一瞬で“TREASUREカラー”に染まりボルテージはマックスに。ラストは「DARARI（ROCK Ver.）」で締めくくり、約40分間灼熱のステージで観客を魅了した。“ライブ型アーティスト”として圧倒的な存在感を放った。
当日披露されたセットリストは、現在プレイリストとして公開中。同年10月から開催される自身3度目となるJAPAN TOUR『TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』のほか、8月30日には『a-nation 2025』への出演、9月1日には“愛の鼓動”をテーマにした3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のリリースも控えている。
