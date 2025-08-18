万博、布袋寅泰のギター音が響き渡る 6日連続野外ライブ『U-NEXT MUSIC FES』熱狂【全25組・配信予定一覧】
大阪・関西万博で12日〜17日の6日間、野外音楽フェス『U-NEXT MUSIC FES 』が開催され、ファンのべ5.4万人が熱狂した。
同フェスは、配信サービス「U-NEXT」の新たな取り組みとなるリアル音楽フェス。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」を舞台に、日替わりで全25組のアーティストが競演した。
DAY1は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの「KAWAII LAB.」がフェスのトップバッターを務めた。ラスト曲として披露した4グループ合同「倍倍FIGHT！」の歌唱中、突然の大雨に見舞われながらも、観客と一体となったコール＆レスポンスで会場を熱気で包んだ。
DAY2は、LDH所属のEXILE TAKAHIRO、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、Girls2が登場。アンコールで披露した「Choo Choo TRAIN」では、23人全員による圧巻のロールダンスで観客を沸かせた。
DAY3は、『ラブライブ！』シリーズからμ’s、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ、いきづらい部！の6グループ・総勢31人が集結。SNSで話題の人気曲「愛▽スクリ〜ム！」（※▽＝ハートマーク）を即席ユニットでサプライズ歌唱。グループを横断したここでしか観られない「Expo2025スペシャルVer.」をゲリラ豪雨のなか披露し、灼熱の野外フェスを盛り上げつつクールダウンさせる“神対応”となった。
DAY4は、いきものがかりと大塚愛の初の対バンライブが実現。大塚のステージに、いきものがかり・水野良樹が参加して、共作「ふたたび（with 大塚 愛）」をコラボレーション。いきものがかりのステージでは、打ち上げ花火をバックに「じょいふる」「SAKURA」などで彩り、会場に集まったファンへ最高の景色とパフォーマンスをプレゼントした。
DAY5には、布袋寅泰がワンマンで登場。会場外にまで響き渡るギターサウンドに万博中が酔いしれ、SNSでも話題となった。
そして、最終日となるDAY6。今年デビュー30周年を迎える山崎まさよしをはじめ、杏子、あらきゆうこ、元ちとせ、長澤知之、秦基博、さかいゆう、ルイのオフィスオーガスタ勢が大トリ。ラストではオールキャストが福耳として登場し、スマホライトの星空に包まれて「星のかけらを探しに行こう Again」を歌い、6日間に及んだフェスを締めくくった。
同フェスの模様は、10月7日〜12日の6日間、毎日1公演ずつU-NEXTで配信され、期間限定見逃し配信（10月31日まで）も予定する。
■『U-NEXT MUSIC FES』配信予定
【DAY1】 KAWAII LAB. SESSION in 大阪・関西万博 2025
出演アーティスト：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／WEET STEADY／CUTIE STREET
ライブ配信：10月7日（火）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
【DAY2】 LDH DAY SPECIAL LIVE
出演アーティスト：EXILE TAKAHIRO／BALLISTIK BOYZ／PSYCHIC FEVER／Girls2
ライブ配信：10月8日（水）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
【DAY3】LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜
出演アーティスト：
「ラブライブ！」μ's 新田恵海（高坂穂乃果役）／内田彩（南ことり役）／Pile（西木野真姫役）
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours 斉藤朱夏（渡辺曜役）／小林愛香（津島善子役）／降幡愛（黒澤ルビィ役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 久保田未夢（朝香果林役）／林鼓子（優木せつ菜役）／指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）／田中ちえ美（天王寺璃奈役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella! 伊達さゆり（澁谷かのん役）／ペイトン尚未（平安名すみれ役）／薮島朱音（米女メイ役）
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 楡井希実（日野下花帆役）／野中ここな（村野さやか役）／菅叶和（大沢瑠璃乃役）／櫻井陽菜（百生吟子役）／葉山風花（徒町小鈴役）／来栖りん（安養寺姫芽役）／三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）／進藤あまね（桂城泉役）
＜オープニングアクト＞
「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）／遠藤璃菜（麻布麻衣役）／宮野芹（五桐 玲役）／藤野こころ（駒形花火役）／坂野愛羽（金澤奇跡役）／瀬古梨愛（調布のりこ役）／奥村優季（春宮ゆくり役）／天沢朱音（此花輝夜役）／小戸森穂花（山田真緑役）／涼ノ瀬葵音（佐々木翔音役）
ライブ配信：10月9日（木）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
【DAY4】いきものがかり meets 大塚 愛
出演アーティスト：いきものがかり／大塚愛
ライブ配信：10月10日（金）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：いきものがかり / 大塚 愛
【DAY5】TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025”
出演アーティスト：布袋寅泰
ライブ配信：10月11日（土）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
【DAY6】Augusta Camp Extra in EXPO 2025〜YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary〜
出演アーティスト：山崎まさよし／杏子／あらきゆうこ／元ちとせ／長澤知之／秦 基博／さかいゆう／ルイ
ライブ配信：10月12日（日）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
