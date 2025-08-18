¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛJams Collection¡¢Âçºå¾ëÌî³°²»³ÚÆ²¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¸ø±é¤Ç¡Ö¤³¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Jams Collection(¥¸¥ã¥à¥º)¤¬8·î17Æü¡¢Âçºå¾ëÌî³°²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ¡ãJams Collection ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥Ö2025¡Ø²Æ¥¸¥ã!!!!!!! -Âçºå¾ë¤ÎÊÑ-¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å(Êü¿å)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æ¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤é¤·¤¤ÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´22¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
ÄÅÂåÈþ·î¡¢ÊÝ²Êô¥¡¢¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡¢Â¼Ë¾¤·¤ª¤ó¡¢¾®º¡ÌÚÎ®²Ö¤Î5¿Í¤Ë¡¢²Öºä´Ä¤ÈËÌÇµºéµ×¤Î2¿Í¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£6·î18Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥ã¥à¥º¤È¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤È¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤ÆËÉ¿å½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ÏÃå¤º¤Ë¥Ó¥·¥çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
17»þ¤ò²á¤®¤Æ¤âµ¤²¹¤Ï32ÅÙ¡£¾ø¤·½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þÀÞ¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢17»þ35Ê¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î¾å¼êÂ¦¤È²¼¼êÂ¦¤«¤éÁáÂ®¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆÈÀê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡¢¡Ö¥µ¥Þ¥µ¥Þ¥µ¥Þ¡¼¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¤Ç!¡×¤Ç¤âºÆ¤Ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¤¬ßÚÎö¡£¹¹¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë²¼¤ê¤Æ¡¢Êü¿å½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢µÒÀÊ¤ÎÄÌÏ©¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÅ´Ë¤¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Ã´Åö¡¢Â¼Ë¾¤·¤ª¤ó¤Ç¤¹¡£½ë¤¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡Â¼Ë¾¤·¤ª¤ó
¡Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼Ã´Åö¡¢¿åÀ¥¤µ¤é¤é¤Ç¤¹¡£¿åÅ´Ë¤¤«¤éÆ¨¤²¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¿å¤òÍá¤Ó¤Æµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡¿åÀ¥¤µ¤é¤é
¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼Ã´Åö¡¢²Öºä´Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´À¤Ç¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡²Öºä´Ä
¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ëÃ´Åö¡¢ÄÅÂåÈþ·î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï1Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡ÄÅÂåÈþ·î
¡Ö¥ì¥Ã¥ÉÃ´Åö¡¢ËÌÇµºéµ×¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿å¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü1Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡ËÌÇµºéµ×
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¡È¤ë¡¼¤ë¤ë¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤µÈ(¤¤Á)¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¨¡¨¡¾®º¡ÌÚÎ®²Ö
¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¡¢ÊÝ²Êô¥¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¨¡¨¡ÊÝ²Êô¥
¤½¤·¤Æ¿åÀ¥¤¬°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡äÆÃÊÌ°áÁõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¼¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¤½¤Î°áÁõ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¸¥ã¥à¥º¤ò»£±Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ï»£±ÆOK¤ÎÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¡Ö¥¥±¥ó¤Ê¥µ¥ó¥µ¥óSummer!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºÆ¤ÓµÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÅ´Ë¤¤Ç¿å¤òÍá¤Ó¤»¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤ÎMC¤Ç¡¢ÊÝ²Ê¤«¤é¡Ö¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡ä¤Ï3²óÌÜ¤À¤±¤É¡¢¤µ¤¯(ËÌÇµºéµ×)¤È¡¢¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó(²Öºä´Ä)¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¡©¡×¤È¡¢½é»²²Ã¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥à¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥»¥È¥ê¤ò³Ð¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¿å¤¬¤«¤«¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¹¹¤Ë¡¢´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤â¡£10·î29Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È(¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½)¤È¡¢¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤¬º£Ìë24»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤Æ¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ã¤¤ê¥µ¥Þ¡¼¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡£Â³¤¯¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È²Ö²Ð¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼±é½Ð¤â¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤â²Æ¶Ê¤Î¡Ö²Æ±Æ¤Î¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
Ìë¤ÎÄ¢¤¬²¼¤ê¤Æ¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¤ËºÆ¤Ó¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬È¯Æ°¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤ÏÆ°²è»£±ÆOK¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë²¼¤ê¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¿åÅ´Ë¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì½Æ¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÈ¯¼Í¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬²ñ¾ì¤òÊ¤¤¦¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö¥³¥¤¥Ï¥Ê¥Ó¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡¢ÊÝ²Ê¤¬¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤·¤Æ7¿Í¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ëÄÅÂå¡£´ÑµÒ¤ÏºÂ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍÙ¤é¤º¤Ë²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¤ò²Î¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËæÊ(¤«¤¶)¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£Èþ¤·¤¤¸÷¤Î³¤¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¢¤é¤·¤ÎÌë¤Ë¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤Äº£Æü¤Î´¶ÁÛ¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢ÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡ä¤Ë»ä¤¬º£¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ÐÍè¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Èºî¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢´ØÀ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¨¡¨¡²Öºä´Ä
¡Ö¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡ä¤Ï3²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯¤â³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¨¡¨¡ÊÝ²Êô¥
¡Öº£Ç¯¤Î¡ã²Æ¥¸¥ã!!!!!!!¡ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ7¿Í¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤â¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢¤µ¤é¤é¤È¥¸¥ã¥à¥º¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¨¡¨¡¿åÀ¥¤µ¤é¤é
¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçºå¤Ï»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¿¼¤¤²ñ¾ì¤À¤·¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤«¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Âçºå¤Ç¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤«¡¢Âçºå¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤Þ¤ë¤³¤Î·Ê¿§¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¨¡¨¡ÄÅÂåÈþ·î
¡ÖåºÎï¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥à¥º¤Ç¤·¤«·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¡¢ÂçÂçÂç¹¥¤µÈ¤Ç¡Á¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¡Á¡ª¡×¨¡¨¡¾®º¡ÌÚÎ®²Ö
¡Ö¤·¤ª¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2»þ´Ö¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤·¤ª¤ó¤¬¡Ö¤»¡Á¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤ª¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡£ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¥¸¥ã¥à¥º¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Á¡©¤»¡Á¤Î¡ª(¢ª´ÑµÒ¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡Á¡ª¡×)Å·ºÍ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¨¡¨¡Â¼Ë¾¤·¤ª¤ó
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤¤º£¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¨¡¨¡ËÌÇµºéµ×
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÅÂå¤¬¡ÖÍèÇ¯¤â°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î·Ê¿§¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö·¯¿§²Ö²Ð¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤Ç¤â¡¢²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë±é½Ð¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥¨¥â¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¥º¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖNEW ERA PUNCH!!¡×¡£¥¥ã¥Î¥óË¤¤Ç¶â¿§¤Î¥Æ¡¼¥×¤âÈ¯¼Í¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌó2»þ´Ö¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡ãJams Collection ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥Ö2025¡Ö²Æ¥¸¥ã!!!!!!! -Âçºå¾ë¤ÎÊÑ-¡×¡ä¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¥º¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁ´ÊÔ»ëÄ°²ÄÇ½¤À¡£
¢£¡ãJams Collection ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥Ö2025¡Ö²Æ¥¸¥ã!!!!!!! -Âçºå¾ë¤ÎÊÑ-¡×¡ä8·î17Æü(Æü)¡÷Âçºå¾ëÌî³°²»³ÚÆ² ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
-SE-
01 ¤¢¤ÎÆü¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É
02 ÆÈÀê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
03 ¥µ¥Þ¥µ¥Þ¥µ¥Þ¡¼¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¤Ç¡ª
04 ²Æ¤È¤¤á¤¤¤Á¤ã¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡ª¢¨¥¤¥ó¥È¥í¥í¥ó¥°Ver.
-MC ¡-
05 ¥µ¥Þ¡¼¥ê¥Ü¥ó
06 FLAME
07 ºÇÀèÃ¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¼
08 ¥¥±¥ó¤Ê¥µ¥ó¥µ¥óSummer!
09 LOVE¤Ç¤¹¡£
10 ¥Ê¥Ä¥½¥é
-MC ¢-
11 Îø¥ê¥Ï(¿·¶Ê)
12 Ready¢ªNOW!
13 ÀÄ¤¤¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢
14 ¤³¤ì¤Ã¤¤ê¥µ¥Þ¡¼
15 ¥µ¥Þ¡¼¥Ý¥Ã¥×
16 ²Æ±Æ¤Î¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì
encore
17 ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
18 ¥³¥¤¥Ï¥Ê¥Ó ¢¨¥¤¥ó¥È¥í¥í¥ó¥°Ver.
-MC £-
¡Á¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Á
19 Ã¯¤«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤é
20 ¤¢¤é¤·¤ÎÌë¤Ë
-MC ¤-
21 ·¯¿§²Ö²Ð
22 NEW ERA PUNCH!!
-END-
