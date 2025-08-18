デイボン・リードが福岡に新加入…2021－22シーズンにはナゲッツで主力陣の一角に

ライジングゼファー福岡は8月18日、デイボン・リードと2025－26シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

アメリカ出身で現在30歳のリードは、198センチ100キロのスモールフォワード。マイアミ大学で4年間プレーしたのち、2017年にドラフト全体32位指名でフェニックス・サンズに入団し、その後はデンバー・ナゲッツやロサンゼルス・レイカーズなどのチームでコートに立った。昨シーズンはGリーグの2チームに所属し、1試合平均13.7得点4.8リバウンド3.1アシストをマークしている。

今回の契約について、初来日となったリードはチーム公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「ライジングゼファーフクオカでプレーできることを心からうれしく思います。このような機会をいただき、本当に感謝しています。日本での生活や文化、そしてコート内外での新しい経験をとても楽しみにしています。ブースターの皆さま、これまでの9シーズンで培った経験と、勝利への強い気持ちを胸に戦いますので、ぜひご期待ください！ いまから本当に待ちきれません！」

【動画】2021－22シーズンはナゲッツでプレーしたリード！