新車332万円！ スバル「“4人乗り”スポーツカー」がスゴい！ 全長4.2mの“ちょうどいいサイズ”にパワフルユニット搭載！ MTも魅力的な「BRZ」販売店での反響は？

全長4.2mのちょうどいいサイズにパワフルユニット搭載！

ミニバンやSUV全盛の現在、希少なスポーツカーとして根強い人気なのが、トヨタ「GR86」とスバル「BRZ」です。

トヨタ・スバルの共同開発によって誕生したFRスポーツモデルですが、知名度でいえば、GR86のほうが上かもしれません。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「4人乗りスポーツカー」です！（30枚以上）

しかし、BRZにはスバルらしい独自の魅力が詰まっているのです。一体どのようなモデルなのでしょうか。

4人乗りスポーツカーのスバル「BRZ」

初代BRZは2012年にデビュー。シャシやエンジンなど基本コンポーネンツをトヨタ「86」と共有しつつ、セッティングによりキャラクター分けすることで、新たなFRスポーツカーを提唱しました。

2021年に現行モデル（2代目）へとフルモデルチェンジされ、エンジンが初代の2リッター水平対向4気筒から2.4リッター水平対向4気筒へと排気量がアップ。最高出力も24馬力向上した235馬力しました。

また、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmという、扱いやすいサイズも魅力となっています。

そして、GR86とBRZの両車の違いは、目指している方向性とセッティングです。

GR86は「ダイレクトで気持ちのいい走り」を念頭に開発され、FRらしいハンドリングを意識したセッティング。サーキット走行やドリフト走行などもしやすいと言われています。

一方でBRZは、「アイサイト」などスバルの安全技術の高さを意識した安定志向セッティングとなっており、つまり、よりストリート（一般道）走行を念頭に置いた安定感のあるスポーツカーを目指していると評価できそうです。

ちなみに、それまでATモデルにのみ搭載されていた「アイサイト」が、2023年の年次改良によりMTモデルにも採用されました。スバルのMT車として初のアイサイト搭載となりましたが、MTだからといって安全装備を諦めなくていいのは朗報と言えるでしょう。

そんなGR86とBRZですが、エクステリアの違いはヘッドライトやグリル、エンブレム程度。ほかには、ボディカラーやインテリアカラーの違いがあげられますが、価格はGR86よりスバルBRZのほうが若干高め。

というのも、GR86には、カスタムを前提に装備を最低限に抑えたベースグレードの「RC」（293万6000円）が設定される一方で、BRZにはこういったグレードはありません。

BRZは、エントリーグレードながら装備が充実した「R」（332万2000円〜335万5000円・消費税込、以下同）、シートヒーターやレッドアクセント入りのシートが備わる中間グレードの「S」（350万9000円〜354万2000円）、内外装にSTIの専用アイテムを備えた最上級グレードの「STIスポーツ」（378万4000円〜381万7000円）といったラインナップとなっています。

現行BRZの良いところについて、ネット上でも評価を見てみると、乗り心地がGR86よりマイルドと感じる人も多いようで、これが高評価に繋がっている様子。

さらにモデルチェンジによりインテリアの質感も向上。着座位置は相変わらず低いものの「大人向けスポーツカー」という期待を裏切らない仕上がりになっているようです。

しかも、初代（2リッター）で不満とされたパワー不足は、2.4リッターへと排気量がアップされ低速トルクが増強されたことで、不満の声もかなり減った印象。またロール感が少なくしなやかな足回りを高評価するユーザーが多いのも特徴でした。

数少ない欠点を探してみたところ、「2＋2」の4人乗りで後部座席が備わるのですが、緊急時に人を乗せるか荷物置き場にしか使えないという狭さを指摘する声があるくらい。

ただし、そもそも運転を楽しみたい人が選ぶクーペボディのスポーツカーなので、後席の狭さは割り切っている人が多く、それが欠点とは捉えられていないようです。

スバルの販売店担当者に話を聞くと、若年層のオーナーが多いGR86に対して、BRZは成熟したクルマ好きのオーナーが多いとのこと。クルマのキャラクターを理解した人がBRZを選んでいるというわけです。

※ ※ ※

充実した装備と性能、安全性を確保しつつ、350万円前後でガソリンエンジンのMT車が選べるスポーツカーは、クルマ好きから支持されています。

「スポーツカーらしいスポーツカー」を新車で入手できるBRZは、今後さらに希少に存在になりそうです。