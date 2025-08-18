X JAPAN¡¦YOSHIKI¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢Á´¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×·àÃæ²Î¤á¤°¤Ã¤Æ
X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î18Æü¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆX¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¥À¥ó¥À¥À¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬8Æü¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙHAYASii¡ØHunting Soul¡Ù¡Úlyric video¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£·ã¤·¤¤¥á¥¿¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤é¤¤¤À¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
YOSHIKI¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤ÎSony Music Publishing¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤À¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ9Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢µÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Òì¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿YOSHIKI¤µ¤ó¤À¤¬¡¢18Æü¤Ë¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì²¶¤ÎLast Name¡©¡×¡ÖÃøºî¸¢¤ä¾ÓÁü¸¢¤Ï¿§¡¹¤Ê²ñ¼Ò¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£¤³¤Î·ï¤ÏÄ¾ÀÜÏÃ¤¦¡©¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï"Yoshiki"¤À¤±¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡Öº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤à¤¤¢¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢°µ¤¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤±¤È..¡¡¿´¤¬ÄË¤¤¤·¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£±Ñ¸ì¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢18Æü14»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü14»þ44Ê¬¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢Á´¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£