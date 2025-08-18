＜動意株・１８日＞（大引け）＝農業総研、マーベラス、テンシャルなど ＜動意株・１８日＞（大引け）＝農業総研、マーベラス、テンシャルなど

農業総合研究所<3541.T>＝買い戻し加速でストップ高。需給相場の様相を呈してきた。政府は農業関係予算の拡充をはじめ農業支援政策に傾注する構えを示しているが、同社はその国策に乗る銘柄として注目度が高い。全国約１万人の登録生産者から集荷した農産物を直売所で販売するが、生産者と都市部を中心とした２０００店舗を超える小売店をＩＴによってダイレクトにつなぎ、物流及び決済などを行うプラットフォームを提供するビジネスモデルに改めて注目が集まっている。営業利益は２４年８月期の前の期比２．６倍化に続き、２５年８月期も前期比２．２倍化を見込んでいる。株式需給面では信用倍率が１．３倍、日証金では貸借倍率０．２倍台とタイト感が強い。加えて、貸株市場を通じた空売りが高水準で踏み上げ相場が加速している。



マーベラス<7844.T>＝後場上げ幅拡大で年初来高値にらむ。正午ごろ、ニンテンドースイッチ２用ソフト「龍の国 ルーンファクトリー」の全世界累計出荷本数が５０万本を突破したと発表しており材料視されている。同ソフトは、ファンタジー生活ゲーム「ルーンファクトリー」シリーズの最新作で、これまでの西洋風の世界から舞台を移し、東の国「アズマ」を舞台に新たな物語が展開する。今年６月５日に発売され、約２カ月半での５０万本突破となった。



ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>＝物色の矛先向かいストップ高。前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正したことが好感されている。決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、今期はブランド認知が継続的に拡大していることもあって、主力商品であるリカバリーウェア「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が好調に推移。特に、５月の母の日から６月の父の日にかけて実施したプロモーション施策による認知拡大を背景に、６月後半以降も力強い売り上げが続いているという。



グロービング<277A.T>＝戻り売り圧力のない青空圏舞う。昨年１１月に東証グロース市場に上場したニューフェースだが成長力が際立っており、連日の上場来高値更新と上げ足の強さを際立たせている。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を背景に戦略的なコンサルティングサービスを手掛ける。時流を捉えたビジネスモデルで業績は飛躍的な伸びをみせている。２５年５月期は営業利益段階で前の期比７．６倍化したが、続く２６年５月期も前期比２６％増の３５億３９００万円と大幅な伸びを確保。しかし、会社側では２７年５月期以降の中期成長シナリオに自信を持っており、向こう数年にわたって売上高で年率４０～５０％の伸びを想定するとともに、３０～３５％程度の営業利益率を見込んでいる。



ＢＴＭ<5247.T>＝５日ぶりに急反騰でストップ高。同社は地方のＩＴ人材を活用した企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援を行っているが、ここボラティリティの高さが際立っている。８月６日から８日にかけて３日連続でストップ高に買われる人気となっていたが、その後はストップ安を交え急速な調整を余儀なくされていた。そうしたなか、前週末１５日取引終了後に、ヘッドウォータース<4011.T>と共同で生成ＡＩをはじめとするＡＩエージェントサービスを本格始動させることを発表、これを材料視する買いが集中した。ＢＴＭが有する１万件規模の全国ネットワーク及び豊富なＩＴ人財プールと、ヘッドウォの高度なＡＩ技術を融合させることで、地方企業や自治体を含むＡＩソリューションの全国展開を加速させる方針を表明している。



ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A.T>＝急速人気化。製造業向けＡＩ外観検査システムを主力展開しており、自社開発製品を活用したＡＩシステム及びカメラやセンサーなどの周辺装置の販売及び生産ラインへの導入まで一気通貫で手掛ける。人手不足の問題が深刻化するなか企業の省人化投資ニーズを捉え、業績は飛躍期に突入。案件ごとの単価が大きく、収益への計上は下期偏重型となっており、２６年２月期の営業利益は前期比５０～５８％増の８億９０００万～９億４０００万円と高成長が予想されている。



