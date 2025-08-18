外為サマリー：一時１４７円５０銭台へ上昇、日経平均上昇でドル買い・円売りも 外為サマリー：一時１４７円５０銭台へ上昇、日経平均上昇でドル買い・円売りも

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３８銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円５３銭前後と同８０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円２０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１４７円５８銭近辺まで上昇した。この日、日経平均株価は続伸し一時４万３８００円台まで値を上げ最高値を更新。「低リスク通貨」とされる円には売り要因となり、ドル高・円安が進行した。ただ、１４７円台後半に向けては上値が重く、午後にかけ１４７円４０銭近辺での一進一退が続いた。。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０５ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS