¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛµÜºê¸©¤Ï17Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÊ¸²½È¯¿®µòÅÀ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¸©»ºÉÊ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£¡¢µÜºêµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¾ÆÃñ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿°û¿©¶È´Ø·¸¼Ô¤éÌó60¿Í¤¬ËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî½Ó»ÌÃÎ»ö¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤¬2023Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤í¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¤¯¤ÎÏÂ¿©Å¹¤Ç²ñ¿©¤·¡¢µÜºêµí¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤Î°ïÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾ÆÃñ¤ò´Þ¤àÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬ºòÇ¯¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¡ÖµÜºê¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£