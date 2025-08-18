岡山県倉敷市を舞台に、未来に向けて奮闘する若者たちの姿を描いた「蔵のある街」（平松恵美子監督）が２２日、公開される。

主演は山時聡真と中島瑠菜。葛藤を経て前に進もうとする主人公たちの姿に、「自分も頑張ろうって思ってもらえれば」と口をそろえる。（近藤孝）

山時と中島が演じるのは幼なじみの高校生、蒼と紅子。ある出来事をきっかけに、蒼は本物の打ち上げ花火を上げなければならなくなる。友人と一緒に賛同者の署名を集めたり、商店主らの集会で企画をアピールしたり。一方、絵を描くことが好きな紅子は家庭の事情で、美術の道に進むことをあきらめかけていた。

撮影当時、１９歳だった山時は、自分の年齢とさほど変わらない蒼を演じるのに、「普通の高校生ということを意識した」という。「僕もごく普通に高校生活を送ったので、いつも通りの自分の感覚で臨めばいいんだろうと思った」

中島は１７歳の高校３年生だった。飽き性でルーズなところもある蒼に対し、紅子はまじめで家族の面倒をみる責任感があるが、「私自身はやりたいと思ったらやってみるタイプなので、似ているところは少ない」と感じた。ただ、撮影時は大学受験について悩んでいた時期で、「将来について真剣に考えているという点では同じだった」と振り返る。

蒼も紅子も、真剣に自分自身を見つめていることに変わりはない。山時は「ＳＮＳが身近になって、行動力がそれほどなくても何とかやっていける時代なのかもしれない。実は若者の行動力はすごいのに、そのことに気づかないで、自信をなくしている若者もたくさんいると思う。この映画が、自信につながってくれたら」と、同年代の若者たちにメッセージを送る。

山時は２３年に公開された宮粼駿監督「君たちはどう生きるか」の主人公の声優を担当し、注目された。「今までで一番プレッシャーを感じた仕事」を終えた後も、「まだまだ不安に感じる時がある」と明かす。「君たちはどう生きるか」の経験は、「宝物として、自分の心の中にしまっていきたい」。一方、中島は、今年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に遊女役で出演。大きな仕事に臨んだのは山時と同じで、「やっぱり緊張しました」と話す。

フレッシュな魅力を放つ山時と中島に、未来に向かって歩み始める蒼と紅子が重なって見える。山時は「アクションの仕事をしてみたい。時代劇の殺陣に挑んだり、ボクサーの役作りのために、ジムに通って、トレーニングしたり」と言い、中島は「映画の仕事が楽しい。好きな漫画のキャラクターを演じられたらいいな」と期待している。