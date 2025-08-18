熱帯低気圧 a

2025年8月18日13時15分発表

18日12時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の南南東約300km

中心位置 北緯22度20分 (22.3度)

東経126度25分 (126.4度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 1008 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

19日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約260km

予報円の中心 北緯24度00分 (24.0度)

東経126度50分 (126.8度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

19日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の西約60km

予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)

東経127度05分 (127.1度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

20日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西約270km

予報円の中心 北緯29度00分 (29.0度)

東経126度50分 (126.8度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 200 km (110 NM)

21日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の西

予報円の中心 北緯30度55分 (30.9度)

東経127度35分 (127.6度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 260 km (140 NM)

22日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の西

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ ほとんど停滞

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)

23日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 九州の西

予報円の中心 北緯32度40分 (32.7度)

東経128度10分 (128.2度)

進行方向、速さ ほとんど停滞

中心気圧 1006 hPa

予報円の半径 440 km (240 NM)

■沖縄への影響は

沖縄の南の熱帯低気圧は沖縄近海を北へ進み、今後１２時間以内に台風へ発達し、１９日にかけて沖縄本島地方と先島諸島に接近する見込みです。

［気象概況］

１８日９時の観測によると、熱帯低気圧が宮古島の南南東約３１０キロの北緯２２度１０分、東経１２６度２５分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

沖縄の南の熱帯低気圧は沖縄近海を北へ進み、今後１２時間以内に台風へ発達し、１９日にかけて沖縄本島地方と先島諸島に接近する見込みです。



［雨の予想］

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ４０ミリ

１８日１２時から１９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １２０ミリ



［風の予想］

１８日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東の風 １３メートル （２３メートル）

１９日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東のち南の風 １７メートル （２５メートル）



［波の予想］

１８日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ２．５メートル うねりを伴う

１９日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方では、１９日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。また、雨雲の発達の程度によっては、１９日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沖縄本島地方では、熱帯低気圧や熱帯低気圧から変わる台風の接近に伴い、１９日から風が強まる見込みです。また、沿岸の海域では１９日にかけてうねりを伴い次第にしける見込みです。強風や高波に注意してください。

沖縄本島地方では、１９日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、先島諸島や大東島地方では、１９日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

