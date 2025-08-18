ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金2769億円 ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金2769億円

18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比4.5％増の2769億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の2414億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、スマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> など109銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ インドブル <2046> が3.37％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は3.93％安と大幅に下落した。



日経平均株価が336円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1579億6100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1565億6300万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が228億5600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が119億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億6500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が104億400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が87億3500万円の売買代金となった。



