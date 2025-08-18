櫻坂46「I want tomorrow to come」ライブ映像を“1回限り”のプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の最新映像作品『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』より「I want tomorrow to come」のライブ映像が、8月18日22時より櫻坂46 Official YouTube Channelにてプレミア公開されることが決定した。

■映像は1回限りの公開！

今回のプレミア公開は、8月23日＆24日に開催される全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』のツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演と、8月27日の映像作品のリリースを記念して実施されるもの。

10thシングル「I want tomorrow to come」は、三期生・山下瞳月がセンターを務める、櫻坂46の2024年を象徴する一曲。この『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』で初披露となった。

なお、公開は8月18日22時より1回限りの公開となる。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/