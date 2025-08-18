千葉ロッテマリーンズは22日から24日の西武戦と8月29日から31日のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）に6日間限定でパワフルプロ野球とマリーンズがコラボした限定アルミカップを販売すると発表した。

パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップは、パワプロ仕様にデザインされた藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、5選手の限定アルミカップで、「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の購入＋1200円で購入可能。デザインは5選手の中から選択することができる。6日間で数量限定1920個の販売、店舗によりデザインは異なる。

また、販売期間の6日間はスペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催され、球場外周には射的やヨーヨー釣りなどの様々なゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、夏祭りの雰囲気となる。

＜パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップ 販売詳細一例＞

・GATESIDE DINER（フロア2 Bゲート横）販売対象選手:藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手。

・MARIN KITCHEN THIRD BASE SIDE（フロア2 三塁側 211・212通路付近）販売対象選手:藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手。

・GRAZY POTATO（フロア2 三塁側 Fゲート横）販売対象選手:藤原恭大外野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手。

・KAZUSAYA（フロア1 レフトスタンド下）販売対象選手:藤原恭大外野手、山本大斗外野手。

・ぶんごや（球場外周エリア）販売対象選手:藤原恭大外野手、小島和哉投手。

※その他の販売店舗の詳細は球団公式ホームページで確認を。