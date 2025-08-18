タレント、モデルで「にゃいりん」こと平瀬あいり（28）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。整形をめぐってのビフォーアフター写真を公開した。

「整形して人生変わった。28歳、整形課金額2600万。でも正直、20歳でこの顔だったら 人生もっとイージーだった」と書き出し、2枚のビフォーアフター写真をアップ。「若さは最強の武器。“バーキンよりも可愛い顔”若いうちに垢抜けしよ。努力するなら今」とつづった。

平瀬の投稿に対し「整形は努力じゃないとか言ってる人いるけど、じゃあやってみろよって思う。人それぞれ考えは違うし努力したしてないを押し付けるのは良くないけど、私は整形は努力だと思うし肯定派。多額なお金を作るのも、術後の辛い痛いダウンタイムに耐え抜くのも怠慢じゃ絶対無理だからね」「整形は努力じゃないと言ってるリプ見るけど 2600万作る努力って相当だよ」「昔のお写真、歯科矯正は絶対に必要として、あと表情とメイクを普通にしたら全然問題ないのでは」などと書き込まれていた。

平瀬は2023年5月の投稿で、手術費用の捻出について言及。「『整形は努力じゃない』って貴方も言えますか? 16歳から8年間引越しと警備掛け持ちで寝ずに働きいじめられハシゴから落とされたり真夏の作業で水分補給許されず吐くことも我慢して毎日働き家賃23000円のワンルームに住み質素なご飯でやっと貯めた1000万円 この経験を出来た私は何でも乗り越えられる」とつづっている。