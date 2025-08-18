「安いし、イロチ買い」夫に選んだ『ユニクロ』の購入品を紹介「めちゃええ買い物できました」

料理研究家の稲垣飛鳥が17日に自身のアメブロを更新。夫に選んだカジュアル衣料品店『ユニクロ』の購入品を紹介した。

この日、稲垣は「お盆ラストデイは主人とユニクロに行って来ました！！」と報告。普段の夫の買い物スタイルについて「ここ数年、主人が服を買う時は1人でユニクロに行って試着した写真を家族ラインに送って家族が意見を言うのが定番」と明かした。

続けて、今回はジャケットを購入予定だったことから「うまく遠隔でいいもの決められる？と心配になって一緒に行って来たわけです」と同行した経緯を説明した。

購入品については「感動ジャケット」や「エアリズムコットンオーバーサイズT」など5点を写真とともに紹介。「ウルトラストレッチパンツ」については「安いし、イロチ買い」と2色購入したことを報告し「すっごい似合ってたしめちゃめちゃええ買い物できました 私も楽しかったー」と満足した様子でコメントした。

最後に、自宅にいた娘から「私もユニクロ行きたかったー」「ちいかわのTシャツ欲しかった」と言われたことを明かし、ブログを締めくくった。