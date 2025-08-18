「スタイル良すぎ」榮倉奈々、プライベート？ ショットで圧巻のスタイル披露！ 「脚すっごい綺麗」
俳優の榮倉奈々さんは8月15日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル＆美脚
ファンからは「脚すっごい綺麗」「スタイル良すぎ」「お顔の小ささに改めてびっくり」「超かわいい」や「夏を感じて素敵」「すてきな夏ですね」などといった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「お顔の小ささに改めてびっくり」榮倉さんは、プライベートで撮影したと思われる6枚の写真と1本の動画を公開。南国のリゾートのような雰囲気の場所を訪れています。榮倉さんが写った写真は4枚掲載されており、中にはショートパンツから伸びる美しい脚が見えたショットも。そのスタイルの良さは圧巻の一言です。
「プールかな？ 見惚れてしまいます〜」5日の投稿でも、プライベートショットを公開した榮倉さん。夏を楽しんでいることが分かる顔や足元のショットに「プールかな？ 見惚れてしまいます〜」「夏満喫してて楽しそうすぎる〜」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
