好き＆行ってみたい「石川県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「白山」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく--。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「石川県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「標高ごとに移り変わる森の景色と澄んだ空気が心と体を解きほぐしてくれる」（40代女性／埼玉県）、「日本三霊山の一つなので行ってみたい」（30代女性／広島県）、「登山道からは雄大な山並みや清流を望め、季節ごとの自然美を堪能できます」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「海からの景色と森林のマッチングが好きです」（40代男性／神奈川県）、「海の深さやエメラルドグリーン、九十九湾の遊覧などを楽しみたい」（40代女性／長崎県）、「被災してからいけなくなっているから」（50代男性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白山／47票石川・福井・岐阜にまたがる霊峰・白山は、白山国立公園を代表する名峰。ブナやミズナラの原生林、高所ではハイマツ帯と高山植物の花畑が広がり、季節ごとに彩りを変えます。山麓には市ノ瀬や別当出合など散策拠点も整備され、沢のせせらぎに包まれながら爽やかな森林浴が楽しめます。秋は紅葉が谷を染め、夏は涼風が心地よい避暑地としても人気です。
1位：能登半島 九十九湾／49票能登半島国定公園の九十九湾は、複雑に入り組む入り江が連なり、穏やかな海と森が寄り添う景勝地。海沿いの遊歩道や展望デッキを歩けば、木々の香りと波音が心地よく、四季の彩りを間近に感じられます。周辺にはキャンプ場や海中公園もあり、里山と海の自然を一度に満喫できる森林浴スポットです。
