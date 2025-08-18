元尼神インター誠子、夏の手料理5品披露に「工夫がすごい」「料理上手で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が17日、自身のInstagramを更新。夏の食材を使った手料理5品を公開した。
【写真】誠子、夏野菜使ったプロ級手料理
誠子は「夏をいっぱい食べる。五香粉じゃが モッツァレラチーズ 焼塩とうもろこし えのき茄子すっぱ煮 黒米」とコメントし、自宅で手作りした夏らしい料理の数々を披露した。「いつものじゃが煮に中国のスパイス五香粉。長野で買ったチーズ清らかでおいしい。暑いからお酢を求めてすっぱ煮」と各料理への工夫とこだわりを詳しく説明している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手で素敵」「工夫がすごい」「どうやって作るの？」「夏らしい料理」「レシピ教えて」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆誠子、夏の食材を使った手料理5品を披露
