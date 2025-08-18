日テレ河出奈都美アナ「エヴァンゲリオン」綾波レイコスプレ姿でコミケ降臨「完成度高い」「別人みたい」
【モデルプレス＝2025/08/18】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが17日、自身のInstagramを更新。「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター・綾波レイのコスプレ姿を公開した。
【写真】日テレ美人アナ「エヴァ」綾波レイコスプレの再現度が高い
河出は「夏のコミックマーケットにて、『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイのコスプレをやらせていただきました。シューイチのロケで訪れることになった人生初のコミケ」とコメントし、水色のウィッグを着用した綾波レイのコスプレ姿を披露した。「シューイチ」（毎週日曜8時〜）の取材で訪れたコミックマーケットでの撮影で、「撮影のときは思いっきり綾波レイになりきれました」と役になりきった様子を表現している。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「完成度高い」「別人みたい」「どうなってるの？」「綾波レイそっくり」「コミケ楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河出奈都美アナ、綾波レイのコスプレ姿を披露
