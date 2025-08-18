8月18日開始

Epic Gamesは8月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「Fortnite（フォートナイト）」において、「イカゲーム」の世界観を再現した島を作成できるコンテンツの配信を開始した。

これによりクリエイターは「イカゲーム」のアセットを使った島を公開できるようになった。なお、プレーヤーも「フォートナイト」でクリエイターが作成した「イカゲーム」の島をプレイすることができる。

【"フォートナイトのイカゲームの島をプレイしよう!】

「イカゲーム」の島は、過去のIP展開に使用されたアプローチを踏襲し、専用のゲームコレクションでディスカバリーにてフィーチャーされる。 また、IP保有者であるNetflixは、イカゲームの島の多様なラインナップを紹介する「Netflix Picks」セクションにも登場予定。なお、イカゲームの島は、Epic イチオシを含む、追加のディスカバリー掲載の対象となる。

Unreal Editor for Fortnite(UEFN)およびフォートナイト クリエイティブ用の「イカゲーム」コンテンツとアセットは、6月に発表・提供開始され、クリエイターは「変装」、「高度なインタラクションの仕掛け」「Cuddle Team Leader(CTL)ドール」、「ゲーム プレイヤーとガード NPC」など、「イカゲーム」をテーマにした機能を活用できるようになっている。

(C)2025 Epic Games, Inc.