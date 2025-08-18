東尾理子、ライオンズのユニフォーム姿で父・修氏と肩組み2ショット 豪華プロ野球OBらとのショットも「お父様はお元気そうで何より」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。実父で野球解説者の東尾修氏（75）との2ショットや、豪華プロ野球OBらと撮影した写真を披露した。
【写真】ライオンズのユニフォーム姿で父・修氏と２ショットを披露した東尾理子
理子は、9日に放送された『ジャンクSPORTSプロ野球トーク日本シリーズOB戦今ならアウトな昔の常識SP』（フジテレビ系）について紹介し、「収録、ほんと面白くて笑った笑笑 お楽しみに 谷繁さんは、プロゴルファーではありません 笑笑」のコメントとともに修氏との2ショットのほか、元プロ野球選手の元木大介氏、佐々木主浩氏、谷繁元信氏、辻発彦氏ら豪華メンバーとの写真を投稿した。
この投稿にファンからは「おー、お父様はお元気そうで何よりです 長生きしてね」「東尾監督の元気なお姿拝見して嬉しかったです。理子さんのナイスフォローもさすが親子！って感じで楽しんで見ていました」「理子さん素敵」「やはり、お父様世代の選手達は、お一人お一人がプロフェッショナルでエンターテイナーですね」などのコメントが寄せられている。
