タレントの手島優（42）が18日、自身のブログを更新。20年ぶりに高熱に苦しんだことを明かした。

「ちょっと前に高熱が続いて焦りました」と書き始めた手島。「高熱なんて…20年ぶりとか本当そんな感じ。。体の節々が痛くて起き上がるのも一苦労。。」と回想。「でも家事、育児もあるし…休めない。そして家族にうつさない様に過ごす。神経も使う日々でした。“大丈夫。すぐ治る。”と唱えながら這いつくばって生活してました。笑」と家事、育児も含めてたいへんだったことをつづった。

「たぶんてじっ子の夏風邪がうつったんだなぁと思うのですが、、久々に辛かったーーー」と振り返り、「病院にも行ってもうめちゃくちゃ元気復活です」と回復したことも報告した。

「手洗い、うがい、除菌…すごい気を遣って過ごしてるから夏風邪引いたのはショックでもあったけど、どこでどうなるのか分からないもんは分からない。と勉強になり、神経質になっていた所もあったので【仕方ない。】を学び少しばかり気持ちも楽になりました。。笑」と高熱から学びを得たことを明かした。

手島は22年11月1日に一般男性との結婚を発表。23年10月に長男を出産している。