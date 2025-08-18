元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。11月に行うグループのラストコンサートについて語った。

3月末をもって解散した「KAT-TUN」だが、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストコンサートを行うことが7日に発表された。

番組MCの「ハライチ」岩井勇気が「今ライブのために準備している状態ですか」と尋ねると、上田は「まだねえ、打ち合わせをしている段階です」と語った。

この日「ハライチ」澤部佑の代打MCを務めた俳優の坂上忍が「聞いたら、解散した後にKAT-TUNとしてライブするのは凄くレアなことなんでしょう」と尋ねたが、「そうなんです」と上田。

「解散がいきなり決まったので、ファンの方々にごあいさつというか、ちゃんとパフォーマンスを見せられる機会がなかったので、まあどうにかして、グループとしてちゃんと見せたいっていうので今回」と説明した。

3人納得の上でと確認されると「そうです」と明言した。

所属事務所の後輩にあたる月曜レギュラーの「Travis Japan」の松田元太が「セットリスト1曲だけ教えてもらってもいいですか」とおねだりしたが、上田は「絶対嫌だ。ネタバレになっちゃうからね」と拒否。

松田が「そのほかにいろんなゲストだったりっていうのが来るかもしれないって噂で聞いたんですけど」とも続けたが、「これはないっす。3人だけでちゃんとやろうかなって。俺は」と断言した。