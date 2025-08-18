レトロポップなドット柄に注目!コンラッド大阪｢ドットフル･サマー アフタヌーンティー｣

コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2025年7月28日(月)～10月13日(月･祝)まで｢ドットフル･サマー アフタヌーンティー｣が開催中です。夏らしいレトロでポップなドット柄スタンドが印象的なアフタヌーンティーです。また、ドット柄のアイテムを身に着けていくと嬉しい特典もあるんだとか。さっそく取材してきましたので、紹介します。

夏らしいドット柄

今回のアフターヌーンティーのテーマはドット柄なので、ティースタンドもポップな雰囲気です。

スイカ、マンゴー、メロン、シャインマスカット、フランボワーズのスイーツを取り入れたスイーツ5種、セイボリー5種の計10種のメニューが楽しめます。

カラフルなドット柄が夏らしさを演出しています。

ティーセレクションでは、TWG Teaやコーヒーなどがいただけます。

スイーツ5種、セイボリー5種

スイカをジュレにして可愛らしい赤のドットを表現した｢スイカジュレ｣は、爽やかなミントムースにスイカジュレの甘みがアクセントに。チョコレートはもちろんドット柄です。

ミニチュアのマンゴーを再現した｢マンゴーのムース｣の表面はチョコレートでできています。濃厚なマンゴームースの中にカシスコンポートで、甘酸っぱさも味わえます。

生ハムとメロン、マスカルポーネチーズを添えた｢生ハムとメロン｣。

メロンパンナコッタにメロンジュレ、ココナッツクリームを重ねた層を楽しむ｢メロンパンナコッタ｣。

シャインマスカットとドット柄のチョコレートがのせた｢シャインマスカットのタルト｣。アーモンドタルトがマスカルポーネクリームと相性抜群です。

ドット柄がかわいい｢フランボワーズマカロン｣。クリームは、フランボワーズ風味のクリームです。

ビーツでマリネしたサーモンにライムクリームとフランボワーズの酸味をあわせた｢フランボワーズとビーツのサーモンクラッカー｣。

｢フランス アキテーヌ産キャビアとブリニ｣では、スイカをブリニでサンド。キャビアを添えて豪華に。

グリーンオリーブと海老がのった｢マンゴーとシーベリーのスムージー｣。オレンジ色が特徴のシーベリーとマンゴーを合わせたスープの層がきれいです。

メキシコ原産きゅうりのガーキンピクルス、キウイ、セミドライトマトをサンドしたミニバーガー｢キウイとセミドライトマトのスライダー｣。



スコーンには、オレンジとレモンピールが入っています。爽やかな酸味のパッションソースとクロテッドクリームをつけていただきます。パッションソースも、ドット柄みたい。

いかがでしたか。

ドット柄の小物を身に着けて来店するとスパークリングワイン(またはノンアルコールカクテル)1杯プレゼントの嬉しい特典も。※特典の詳細は、ホテルの公式サイトを確認ください。ぜひ行ってみてくださいね。

｢ドットフル･サマー｣アフタヌーンティー

期間:2025年7月28日(月)～10月13日(月･祝)

時間:11:00~20:00(L.O.18:00)※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

料金:お一人様8,000円(税込)、(オリジナルカクテル付き) 10,500円(税込)、(コンラッドベア付き) 11,000円(税込)

取材協力/コンラッド大阪