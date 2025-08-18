＜犬3匹で夫に復讐＞許可したよね？「元夫にされたこと」ライブ配信で暴露しま〜す！【第3話まんが】
私はニコ。小学生の息子タツキと犬3匹とともに、一時的に実家に身を寄せています。元夫リュウイチが不倫相手を選んだので離婚になりました。「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と追い出したリュウイチのことを、私は絶対に許すことはできません。そんなとき犬の面白動画をSNSにアップしたら、まさかの大バズり。フォロワーも急増でSNSの影響力はあなどれません。そこで私はリュウイチへの復讐をスタートさせました。
私たちをマンションから追い出すとき、リュウイチも義母も「誰にでも言いふらせばいい」と鼻で笑ったのです。お望みどおり言いふらしてあげます。配信中は犬3匹が映り込み、愛らしい仕草でフォロワーさんたちを楽しませてくれました。
「みなさーん！ 今まで音沙汰のなかったリュウイチから電話です！ このまま配信しますね！」私はリュウイチからの電話をスピーカーモードにしてそのまま流しました。自分の声が配信されていると気付いたリュウイチは大慌てです。
私はリュウイチへの復讐のため、新たなSNSアカウントを開設しました。犬たちの面白カワイイ動画をアップしながら、「元夫に犬3匹とともに追い出されました」という事情を明かしていきます。フォロワーさんたちが食いついてくれたので、さっそくライブ配信でリュウイチからのひどい扱いを暴露してやりました。犬好きのフォロワーさんたちは同情して憤ってくれて、みな私の味方です。
コメント欄はリュウイチを非難する言葉で溢れかえっています。けれどリュウイチ本人が言ったのです。「誰にでも言いふらせばいい」って……。自分の声が配信されていると知ると、リュウイチは慌てて逃げていきました。いい気味です！
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
