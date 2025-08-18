¡Öµã¤±¤ë¡×Âç¸æ½ê·Ý¿Í¡ß¥¹¥¿¡¼²Î¼êà11Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡Ö´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊºÆ²ñ¡×¡Ö¤¨¡¼¡ªºÇ¹â¡×
¡¡¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏSUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¡£°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¥á¥¤¥¯¤ò¤·¡¢Ë¡Èï¤òÃå¤¿²¬Â¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡ª²¬Â¼¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤¤¤ï¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Ï9Æü¤È10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£