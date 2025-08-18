【ミニストップ】おにぎり消費期限「ラベル貼らず」　大阪・兵庫・京都など16店舗でルール逸脱判明　全国では全23店舗

コンビニエンスストアチェーンの「ミニストップ」は全国の２３店舗で、おにぎりなどの消費期限表示に「ルール逸脱」があったと発表しました。このうちの１６店舗が関西、大阪と兵庫、京都にありました。



ミニストップは１８日、「一部店舗において、店内で加工している手づくりおにぎりの消費期限の表示誤りが確認されたため、全店で緊急調査を実施しています。」と発表し、「全店において表示ルールが徹底されているか点検が必要と判断し、８月９日より手づくりおにぎり、手づくり弁当の製造を中止致しました。店内加工惣菜につきましても表示誤りが認められたため８月１８日より店内加工惣菜の販売を中止致しました。」と発表、消費期限の表示をめぐり、製造中止と調査を行っていることを明らかにしました。





現時点での調査結果として、全国２３店舗で商品製造ルールを逸脱した販売方法が確認されたとし、逸脱内容を具体的に以下としました。「店内厨房にて製造した商品に、本来であれば製造後速やかに消費期限が記載されたラベルを貼付し販売すべきところ、一定時間ラベルを貼付せず消費期限を延長した販売や、一度売場に陳列した商品に再度消費期限が記載されたラベルを貼付する等が判明しています。」（ミニストップの発表より）ミニストップは、「お客さまにご不安とご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。これまでお客さまからの健康被害のお申し出はございませんが加盟店、本部が協働し、より安全・安心な商品をご提供してまいります。」としています。■商品製造のルールを逸脱した行為が判明した店舗（８月１６日時点）大阪府：１１店吹田清水店茨木藤の里店茨木彩都あさぎ店寝屋川上神田店東大阪若江北町店大阪諸口５丁目店門真柳田町店大阪浜２丁目店北堀江店東大阪衣摺店大蓮東３丁目店京都府：３店久御山町田井店田辺中央店嵐山駅前店兵庫県：２店川西見野２丁目店川西西多田店その他の都道府県埼玉県：東松山六反町店・東浦和店東京都：葛西トラックターミナル店・足立トラックターミナル店愛知県：名古屋つつじが丘店・名古屋小塚店福岡県：福岡八田１丁目店