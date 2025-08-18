日本酒「彗(シャア)」史上もっとも辛口に振り切った「彗 SINGER BREWSTER」誕生【数量限定】

日本酒ブランド「彗(シャア)」の新ラインナップとして、「彗 SINGER BREWSTER(シンガー・ブリュースター)純米雄町」が発売されます。

本商品は、これまで彗が培ってきた“透明感”や“美しさ”といったイメージを良い意味で覆す、シリーズで最も辛口に振り切った挑戦的な純米酒です。

原料米には、古くから酒米のルーツとして愛される岡山県産雄町を100%使用。雄町特有の芳醇で奥深いコクと旨味を最大限に引き出しています。

そして、今回の辛口の鍵を握るのが、協会酵母1101号です。アルコール耐性が強く、シャープでドライな酒質を造り出すことに長けたこの酵母が、雄町の持つ濃醇な個性を引き締め、驚くほどキレのある味わいへと昇華。

日本酒度＋10.7という、これまでの彗にはなかった最高峰の辛口。口に含んだ瞬間に広がる雄町由来のふくよかなコクと、後から追いかけてくる鋭いキレ味のコントラストが絶妙なハーモニーを奏でます。

「彗 SINGER BREWSTER(シンガー・ブリュースター)純米雄町」は、2025年8月25日(月)より限定発売されます。

日本酒「彗 SINGER BREWSTER」