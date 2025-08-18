新感覚ミステリー！どちらかが鏡の中の住人？少女たちの絆を描いた幻想的な鏡の物語に引き込まれる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
物語の舞台は、古い洋館の3階。廊下の突き当たりには、大きな姿見の鏡が壁に埋め込まれていた。ある日、お団子ヘアの少女・カメリアがその鏡の前に立つと、その向こう側から黒髪の少女がこちらを見つめていた。鏡の中の少女は「私はローズ。ここに住んでいるの」とカメリアに自己紹介し、2人はすぐに仲良くなるのだが…！
本作を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」(全3巻)も単行本として刊行されている。今注目の作家・三堂マツリさんに話を聞いてみた。
本作「鏡の中のお友達」は少女カメリアが鏡の中の少女ローズと出会う物語。会うたびに容姿が変わっていくローズにカメリアは戸惑いながらも、次第に2人は心を通わせていく。果たして鏡の中のローズは何者なのか。そして、2人はどのような結末を迎えるのだろうか。物語は息つく間もなく展開していく。
作中ではカメリアの世界とローズの世界を繋ぐ、大きな「鏡」が重要な役割を持つ。作者の三堂マツリさんは、「あちらとこちらで映る色を反転させたことと、少女たちのキャラクターや衣装もそれぞれ白と黒にして反対側の存在をお互いに強調させた」と、鏡に映る反対の世界を描く際の、こだわりについて話してくれた。
また、「少し陰気で、日常から一歩ズレた奇妙な世界観を描くのが好きです」と語る三堂さんの言葉は、まさに作品の世界観を表している。物語が進むにつれ、現実と幻想の境界が曖昧になり、まるで自らも異世界に迷い込んだかのような感覚に陥るのが本作の魅力だ。
読者からは「素敵なんだけど、最後ちょっとゾッとした」「何度読んでも、素敵な話だな」「まさかの結末でびっくり」など、三堂さんの描く世界観に魅了された人々から賞賛のコメントが上がっている。
三堂さんは最後にこれからの制作について、「不定期ですが、SNSにアップしていく予定です。作品の種類としては、短編の読切作品が中心になるかなと思っています。気長にお待ちいただけたら幸いです」と意気込みを話してくれた。三堂さんの創り出す美しくも奇妙な物語の世界を、多くの読者が心待ちにしているだろう。
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)