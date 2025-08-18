明日8月19日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは原菜乃華、山本耕史、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）、太田博久（ジャングルポケット）、餅田コシヒカリ。

■お米8.5合にしゃぶしゃぶ5.7キロ！食べても太らない女子たちの体の秘密が明らかに

VTRでは、いくら食べても太らない女子たちの体の秘密に迫る。食に興味がなかったが、おなかが鳴るのが嫌で大食いが開花！お米8.5合にしゃぶしゃぶ5.7キロをたいらげる大食い女子に！1度に24本のバナナを食べる女子。実は小学生の頃から、他のクラスの給食までおかわりする有名な大食い女子だった！少食だった女子がコロナ禍で食欲爆発！今ではラーメン4杯をペロリ。彼女たちはなぜ太らないのか？調べていくとその体の秘密が明らかに！

スタジオでは、ゲストが食にまつわるトークを。原は「大食いではないけど早食いでして」と明かすほか、バイキングでは「茶色一色のプレートが出来上がる」というギャップのあるエピソードを披露する。「バターが好き！」という水卜アナは、トーストに冷たいバターの塊を乗せるという仰天レシピを発表！

普段から食事をコントロールしているという山本は、こだわりの食生活をトーク！食べ放題では「野菜の中でも（値段の）高い素材から取って体を整える」という独自のスタイルのほか、意識している“PFCバランス”を解説して一同を驚かせる。また、毎日食事を作っており、「子供、自分、奥さんの分と3個に分けて作ったりする」と聞いた鶴瓶が感動のあまり山本にプロポーズ!?

■餅田コシヒカリ「人生体重グラフ」公開！二重あごが消える？驚きの方法を実演

20代の頃から食べまくり、体重の変動を繰り返す餅田は「餅田コシヒカリ人生体重グラフ」を公開！さらに“カトパン”のモノマネで知られ、顔が太りづらいという餅田が「実は二重あごを隠してるんですよ」と告白。「トリックアートみたいな感じ」と語る顔周りの肉を目立たなくする驚きのテクニックを実演し、「すごい！」とスタジオを沸かせる。