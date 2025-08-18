【「大長編 タローマン 万博大爆発」パンフレット】 8月22日 発売予定 価格：990円

映画「大長編 タローマン 万博大爆発」パンフレット

映画「大長編 タローマン 万博大爆発」のパンフレットが公開日となる8月22日に発売される。価格は990円。

8月22日公開の映画「大長編 タローマン 万博大爆発」に関する内容を収めた映画鑑賞記念パンフレットが発売される。A4サイズ44ページで「なつかしのたのしいページや読みものがいっぱい！」とのこと。表紙には鑑賞日の記入欄も用意されているなど「タローマン」らしいユニークな1冊となる。

大阪府の109シネマズ大阪エキスポシティでは、ジャパンプレミアが開催される8月19日より先行して販売される。