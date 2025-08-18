シャア専用ヘッドホン爆誕　新規録り下ろしボイス搭載で受注販売開始

オンキヨー株式会社は、「機動戦士ガンダム」に登場する“赤い彗星”こと「シャア・アズナブル」をモチーフにしたオーバーイヤーヘッドホン「ANIMA AOW03 CHAR′S」を、期間限定で受注販売すると発表しました。見せてもらおうか、赤い彗星専用ヘッドホンの性能とやらを……！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本モデルは、オンキヨーとサブカルチャー寄りのオーディオブランド「ANIMA」がコラボした「ANIMA AOW03」をベースとした特別仕様。赤色の本体カラーはもちろん、右側アルミ製ハウジングには「ジオン公国軍のモチーフ」、左側には「シャアのパーソナルエンブレム」が刻まれており、ファン垂涎の「専用機感」あふれる仕上がりになっています。

さらに注目は、新規録り下ろしの音声ガイダンス。電源オン・オフやペアリング時など、計15ワードが搭載されており、日常の操作をシャアの声で楽しめる仕様です。劇中の原作のセリフをアレンジした音声には、思わずニヤリとしてしまうこと間違いなし。

見た目とボイスだけでなく、ヘッドホンとしての実力も見逃せません。Bluetooth 5.4に対応し、AAC／aptX／aptX Adaptiveコーデック対応による高音質再生が可能で、連続再生時間は約37時間と長時間仕様。さらに有線接続にも対応しているため、音楽ゲームや低遅延が求められる環境にも最適です。

加えて、専用アプリ「ANIMA Studio」との連動で、音質やシステムボイスのカスタマイズも可能とのこと。まさに、「シャア専用」の名にふさわしい性能となっているようです。

受注期間は8月5日から9月26日午後3時までで、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて受付中。価格は2万5000円（税込・送料込）で、発送時期は11月下旬から12月上旬の予定となっています。

また、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド（1500円・税込）、アルミ製ヘッドホンスタンド（2750円・税込）、ヘッドホンポーチ（4400円・税込）も同時展開されます。秋葉原店舗では8月6日より実機展示も行われる予定で、音質やボイスを直接体験できるとのことでした。

1979年に放送が始まった「機動戦士ガンダム」シリーズの中でも、今なお圧倒的な人気を誇るシャア・アズナブル。その“専用”を冠した今回のコラボは、まさしくファン必携のアイテムといえそうです。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081804.html