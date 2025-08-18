ユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼん（１６）が海外留学から帰国し、近影を披露した。

カナダ留学から帰国したゆたぼん。１８日までにＸ（旧ツイッター）で「実は留学中に３ｋｇぐらい体重が減ったのですが、ちゃんと筋トレはしているので、もっとしっかり食べて心も体も鍛えていきます！」とつづり、上半身の自撮りをアップ。腹筋がしっかり割れており、「よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む！文武両道を目指して今後も励んでいきます！人生は心身共に鍛えながら、勉強＆冒険だ！」と意気込んだ。

インスタグラムにも「細マッチョ」とコメントし、同じ画像を掲載。金髪にネックレスで大人びた雰囲気を漂わせ、ネットは「カッコイイ」「すごいね」「ええ身体やん！！」「美しい」と成長ぶりに驚いていた。

ゆたぼんは中学生だった２０２２年、不登校の「少年革命家」として日本一周を敢行。高校受験では志望校に合格できなかったが、その後は日本航空高等学校の通信制課程で学び、高卒認定試験に合格。今年春からフィリピン留学し、一時帰国を挟んでカナダに留学した。