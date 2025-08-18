◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・横山葵海―同級１４位・馬場龍成（８月１９日、後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が１８日、都内で行われ、初防衛に臨む王者・横山葵海（２４）＝ワタナベ＝がリミットより１００グラム軽い５２・０キロ、同級１４位の馬場龍成（２９）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝は５１・８キロでクリアした。

ともにアマチュア時代に全日本選手権を制しているアマエリート同士の対決。デビュー４戦目の横山は「自分のイヤなことをやってくると思うので、その裏をかけたら。自分の戦い方をするだけですね」と話し、「東洋太平洋タイトルを取ったんで、世界のベルトに向けて行きたいが、まずは明日の試合に必ず勝たないと次のステージに行けない。いまは明日のことだけを考えている」と強調した。

ワタナベジムでは、７月に元世界２階級制覇王者の京口紘人（３１）が、今月には前ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大（２８）が、それぞれ引退を表明した。前ＩＢＦ世界同級王者・重岡銀次朗（２５）は現在、地元・熊本の病院で治療を続けている。

優大からはジムで引退を知らされ「エールをもらった。自分もお世話になったのでエールを送った」と明かし、重岡兄弟について「残念ですし、いろいろお世話になったので悲しいが、その分さらに自分がやってやろうという気持ちでいる」と心境を語った。また、ワタナベジムの次期世界王者候補として「世代交代というものもいつかはあると分かっている。自分がさらに大先輩たちの分まで背負って頑張っていきたい」との覚悟を示した。

横山はアマチュアで２２年全日本選手権バンタム級を制するなど４４勝（１２ＲＳＣ）１２敗のアマ戦績を引っさげ、拓大卒業後の昨年７月にプロデビュー。今年３月、ジーメル・マグラモ（フィリピン）を３―０の判定で下し、堤駿斗（志成）に並び国内最速タイとなるデビュー３戦目で東洋太平洋王座を獲得した。

挑戦者の馬場は、東洋大時代の２０１７年に全日本選手権フライ級優勝。アマで４５勝（２ＲＳＣ）２６敗の戦績を誇る。王者・横山について「万能型でスピードがあってディフェンス能力も高い」と評価する一方で、「ポテンシャルは相手の方が高いが、プロボクサーとしての経験の差はある。引き出しの多さで勝負していきたい。アマチュアのキャリアに関しても自信がある。強い相手とやりたかったので、相手にとって不足はない」と意気込みを語った。勝てばＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸジムでは初の男子の王者となる。

今回の試合は、２日の興行での２件のリング禍を受けて１２回戦から１０回戦に短縮された。試合直前のラウンド変更にも、横山は「自分は前回（３月）に１２ラウンドやっているので、１０ラウンドでも大丈夫」と影響がないとし、初の１０回戦となる馬場も「もともと１２ラウンドを想定して練習していたので、２ラウンド減ったことはメリットにもデメリットにも感じない。特に動揺などはしていない」と話した。

戦績は横山が３戦３勝（１ＫＯ）、馬場が４勝（１ＫＯ）２敗１分け。