鹿児島市小川町で18日昼ごろ、火事があり、木造2階建て住宅を焼きました。現場では炎と煙が上がり、付近は一時騒然となりました。

鹿児島市小川町の火災現場で消火活動にあたる消防隊員。MBCの情報カメラや視聴者から寄せられた映像でも、上空まで上がる煙が確認できます。

(付近の住民)「バーンという何かが破裂するような音。何かが衝突したのかと思った。音がひどかった」

18日午前11時40分ごろ、鹿児島市小川町の「木造2階建て住宅の2階から火が出ている」と、付近を通りかかった人から119番通報がありました。

火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で鹿児島市牟礼岡2丁目の無職・稲森律子さん(77)が管理する木造2階建ての住宅1棟が焼けました。火は隣の建物にも燃え移りましたが、今のところケガ人などの情報はありません。

火事の影響で現場付近は一時騒然となり、周辺のおよそ320戸で一時停電しましたが、午後2時前に停電は解消しました。

停電にともなって鹿児島市電は、鹿児島駅前と桜島桟橋通の間で一時運転を見合わせ、最大20分の遅れが出ました。

出火原因などについては、警察と消防で調べています。

