「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、アニメ「ダンダダン」について「全て関係者に任せます」との方針を明かした。

8日に放送された同アニメ第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせるように上半身裸のドラマーらメンバーがヘドバンしながら激しく演奏する姿に、YOSHIKIはXで「何これ、XJAPANに聞こえない？」と投稿。「えー？この件何も知らないんだけど」などとつづり、「HAYASii」という名に「これって俺の林かな？笑」と自身の本名である「林」から名付けたのではないかと推測していた。

さらにYOSHIKIは日本時間18日の朝、「HAYASii」という名前について「よく考えたけど、これ俺のLast Name？自殺した俺の父の名前？著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？」（原文ママ）と再度疑問を投げかけ、「自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は“Yoshiki”だけを名乗っていた、父が自ら命をたった、と言う事実と今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから。とても複雑な気持ち、みんな、悪気わないのはわかってるっけと…心が痛いしなぜか涙が出た」（原文ママ）と率直な思いを吐露。

午後にはこの一連のポストを全て削除した上で、「今回の件、全て関係者に任せます」と投稿した。