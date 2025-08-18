ボートレース鳴門のG3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」は18日、12Rで優勝戦が行われた。カド4コースから握って出た豊田結をインの清水沙樹がけん制するとなり、ガラ空きの1周1マークを西村歩（39＝大阪）が2コースから差し抜けて1着。2003年5月23日に住之江でデビューしてから22年3カ月、24回目の優勝戦進出で待望のデビュー初優勝を飾り、プレミアムG1レディースチャンピオン（来年8月6〜11日、徳山）の優先出場権を獲得した。

2着は6コースから捲り差した安井瑞紀、3着に清水が入り3連単＜2＞＜6＞＜1＞は2万3720円（50番人気）の波乱決着となった。

レース後の表彰式で西村は「ホッとしています」と初Vの喜びをかみしめた。レースについては「4（豊田）が凄く伸びて、どうなるかと思ったけど、うまく回ることができました」と1周1マークの判断を語り「1マークを回って優勝を確信しました」と続けた。

2019年11月7〜12日以来5年9カ月ぶりの参戦で「浦島太郎だった」鳴門を舞台に最高の結果を残したヒロインは「1走1走、できることをやるだけです」と冷静に今後の抱負を口にした。

なお西村の次走は24〜29日の桐生「第19回マンスリーBOATRACE杯」に出場する予定。