¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÏÃÂê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×63Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¡ª¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó9·îOA·èÄê
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯»á¤¬¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Æ¸ÍØ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤¬¡¢¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤Æ9·î¤ËNHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê½é²óÊüÁ÷¡§E¥Æ¥ì¡¢9·î2Æü¸å11¡¦50¡Ë¤Ç63Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£18Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè101ÏÃ¤Ç¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ºî»ì¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬ºî¶Ê¡£º£¤ä²»³Ú¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¾§²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬¡ÈÇúÃÂ¡É¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¡¦ÇòÄ»¶Ì·Ã¡Êµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ë¤¬²Î¤¦¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤«¤«¤ë¥·¡¼¥ó¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬Ï¿²»¤·¤¿²ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ïºî»ì¡¦¤ä¤Ê¤»»á¡Ê¿óÌò¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ºî¶Ê¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯»á¡Ê¤¿¤¯¤äÌò¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¡£1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36Ç¯¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë6²ó¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎµÜ¾ë¤Þ¤ê»Ò¤µ¤ó¡Ê¶Ì·ÃÌò¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¥Ó¥¯¥¿¡¼¾¯Ç¯¹ç¾§Ââ¤¬²Î¤Ã¤¿¡£Íâ1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËNHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÇ¯Âå°Ê³°¡¢»Ë¼ÂÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ò¥Ã¥È°ÊÍè63Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×ÅÐ¾ì¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡ÈSDGs¥½¥ó¥°¡É¤ÈÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÚÅç¥¿¥í¡¼»á¤¬ÊÔ¶Ê¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÚ²¼ÍÎ»Ò»áÎ¨¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥Î¥Ü¥ê¡¼¡×¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡²Î¤¦¤Î¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÈSDGs¤ò³Ø¤Ö¤³¤É¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥É¥ê¡¼¥º¡×¡£24Ç¯¤«¤é2´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌÚÅç»áÎ¨¤¤¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDreamers¡¡Union¡¡Choir¡×¤¬¶¯ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£º£Ç¯2¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¡Ö¹»Ä¹¥»¥ó¥»±§Ãè¿ÍÀâ¡×¤Ç°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÎáÏÂÈÇ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£