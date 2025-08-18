Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月18日は、最大6台の機器を一度に充電できるAnker（アンカー）の電源タップ「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」がお得に登場しています。

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 9,890円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

6台同時充電＆コンパクト設計でデスク周りもスッキリ！ Ankerの電源タップが1万円切りに

Anker（アンカー）の電源タップ「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」はAC差込口×2、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載し、最大6台の機器に同時充電が可能。現在、34％オフの1万円切りになっています。

USB-C単ポート使用時は最大140Wの高出力、4ポート使用時も合計140W出力を実現し、MacBook Proのような高スペックのノートPCをフルスピードで充電することもできます。

Image:Amazon.co.jp

またiPhone 15 Plusと同じサイズで300gと軽量設計。ポート数とサイズ感からデスクがすっきりするうえ、出張時などの持ち運びもラクラクです。

未来的でスタイリッシュなスマートディスプレイを搭載

充電本体にはリアルタイムで出力を表示するディスプレイを搭載しているので、供給状況も一目でわかりやすいのも◎。

他にも、多重保護システムに加えて温度管理と接続機器を保護するActiveShield 2.0を搭載など、嬉しい機能が満載です。

最大保証期間30ヶ月の製品保証も付いており、もしもの時も安心ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年8月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

