知らないと損！プチストレスを解消できる「ラップ」使い方ワザ

食材の冷蔵や冷凍に欠かせない「ラップ」。今回は永久保存版の使い方をお届けします。覚えておくと絶対に役立つことウケアイ！

▼手が汚れない！最強テク

小麦粉や片栗粉を食材につけるときに便利。終わったらそのまま捨てられるので、片づけもラクです。一度試したらリピ確定かも!?

▼クルクルするだけでOK

お出かけのときに重宝する一口おにぎりが簡単にできます。小さなお子さんでも食べやすいのが便利で、小腹がすいたときにもお役立ちです。

▼フルーツの保存にぴったり

ヨーグルトやケーキにちょっとフルーツをのせたい。そんなときに嬉しい一口サイズの冷凍方法です。凍らせた果物は、そのまま食べても◎のデザートに。

▼お弁当に役立つプチテクニック

お弁当用のマヨネーズを買い忘れたときに重宝するワザ。見た目がかわいくて、使いやすいのも推しポイントです。お子さんウケもバッチリ〜。

▼急いでいるときの救世主

かたいスープの素を砕くのは大変。でも、この方法なら速攻で使いやすい状態にできて、手も汚れません。もう包丁やめん棒でたたく必要なし。





食材を包む以外にもいろいろ活用できるラップ。こんな使い方があったなんて！と驚いた方も多いかもしれませんね。これは覚えておくのがおすすめです。（TEXT：森智子）

画像提供：Adobe Stock