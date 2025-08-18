キッチンに常備決定！無印良品の「シリコーンスリムスプーン」がプチ調理にぴったり

【キッチンアイテムお試しレポートVol.81】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。

細長い形で使いやすい！無印のシリコーンスリムスプーン

今回は、無印良品で見つけた「シリコンスプーン」をご紹介します！

無印良品といえば、使いやすくて長く愛用できるシリコーン製のキッチンツールが人気ですよね。我が家のキッチンにも、無印の頼れるツールたちが並んでいます。

そんなシリーズの中から、今回は比較的新しく登場した“期待の新人”をピックアップ。使い勝手や魅力をたっぷりお届けします。

細長い容器ならお任せ◎





正式な商品名は「シリコーンスリムスプーン」。

スリムな形としなやかな素材のおかげでスープジャーなど細長い容器の中身がすくいやすく、公式サイトのレビューを見たところカトラリーとして活用している方が多いようでした。





まずは実際にカトラリーとして使ってみました。深さのあるくぼみで液体をすくいやすく、容器にぴったり沿う形で残ったスープを余さず集められるので、とても優秀です。

今回はあえて、このスプーンのキッチンツールとしての使い心地に注目したいと思います。

「ちょこっと使い」にちょうどいいサイズと形





無印のシリコーンツールには他にも「調理スプーン（写真上）」や「ジャムスプーン（写真下）」がありますが、そのちょうど中間くらいのサイズ感で、ちょっとした調理にぴったりなんです。





先日は、ハンバーグから出た肉汁とケチャップ、ソースを煮詰めてソースを作る時にシリコーンスリムスプーンが役に立ちました。

調理する量が少ないから、スリムスプーンくらいのサイズ感がちょうど良く、シリコーンなのでフライパンを傷つける心配もしなくてすみます。





ジャムスプーンよりも液体を扱いやすい形なので、完成したソースをハンバーグにかけるのもらくらく。調理から盛り付けまで、これ1本でまかなえました！

今回のようなソース作りのほかにも、料理中にちょこちょこ発生する「すくう」「混ぜる」の動作が必要な時に、無意識にこのスプーンを手に取るようになりました。お弁当の調理や盛り付けにもぴったりのサイズですよ。

使っていて、気になる点は？

金属のスプーンに比べて少し厚みがあるので、たとえば半分に切ったキウイをすくい取るといった「固形物にスプーン本体を差し込む」動作はやや苦手なのかな、と感じることがありました。

これはシリコーンという素材の特性の影響かもしれませんので、用途に応じて金属のスプーンとうまく使い分けていきたいですね。

便利すぎて4本目を買いました





いろいろな用途に活躍してくれるシリコーンスリムスプーン。無印に寄るたびに買い足していて、最近4本目を迎えました！あと2本くらい増やす予定です。

他のスプーンに比べて横幅がないため、キッチンの引き出しの中で幅をとらずにすっきりと収納できる点も気に入っています。

小回りがきいてマルチに活躍してくれるシリコーンスプーンが気になった方は、お近くの無印良品で現物をご覧になってみてくださいね。