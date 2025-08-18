¡Ú ¾¾Ê¿·ò ¡õ ÃÉ¤ì¤¤ ¡Û¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤ËËè²ó¡¡¡È È¿¾Ê ¡É ¡¡µ×ËÜ²íÈþ¡Ö·ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÅÀ¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¡¢µ×ËÜ²íÈþ¤µ¤ó¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡ÊÆÉ¤ß¡§¤»¤ó¤´¤¯¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÂç¹¾¸ÍºùÍÀÆø¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢ºÂÄ¹4¿Í¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ð¤¢¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»þÂå·à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ò¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬¿®Ä¹¤ÎºÊ¡¦¤ªÇ»Ìò¤ò¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ò¡¢¤½¤·¤Æµ×ËÜ²íÈþ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎºÊ¡¦¤Í¤ÍÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔÀ½ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡È4ºÂÄ¹¤ÈÂçÊÑ¹ë²Ú¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¿®Ä¹¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÍ©Îî¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡É¤ÈÊª¸ì¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤â¤â¤Á¤í¤óÈäÏª¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡É¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±é½Ð¤ÎºÙÀîÅ°¤µ¤ó¤«¤é¡È¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¡É¤òÍ½¹ð¤µ¤ì¤¿ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤¬¤¬Íè¤è¤¦¤È¤â¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤É¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡È¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÆü°ã¤¦¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¡×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£Æ°Êª¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¡£ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤Ï¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÃÉ¤µ¤ó¤Ï¡È¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¡¢²¿¤Î¡Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¡Ë¤ªÂê¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¶²ÉÝ¤Ç¤·¤¿¡É¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ×ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡È½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¡£·ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö²¶¤Ï¥À¥á¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤ÇÆÍÁ³µ¼Ô¤«¤é¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¡È¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¡É¤µ¤ì¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤äÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¿·¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÚÎ®¤ÎÊý¤Î¡¢ºÇ¶á¤ÏBTS¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¡È¤È¤·¤Æ¡¢¡É¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤ÏBTS¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤¹¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºÆ¤ÓÇú¾Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û