【モデルプレス＝2025/08/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が18日、自身のInstagramを更新。「SUMMER SONIC 2025」に出演した際のオフショットを投稿した。

【写真】aespaカリナ、美背中全開サマソニ衣装

◆aespaカリナ、美しい背中あらわなステージ衣装を披露


カリナはオフショットとして、背中が大きく開いたカーキ色のステージ衣装を着用した姿を披露した。振り返りポーズで美しい背中のラインがのぞく大胆なデザインが印象的な写真となっている。

この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「引き締まってる」「美しい背中」「サマソニお疲れ様」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

