画像は集英社の雑誌紹介ページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より

【週刊少年ジャンプ 2025年38号】 8月18日 発売 価格：320円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年38号」を本日8月18日に発売した。価格は320円。

　表紙と巻頭カラーを飾るのは、TVアニメ化決定の「あかね噺」。また、センターカラーには新作読切掲載の「こちら葛飾区亀有公園前派出所」や「アオのハコ」、「鵺の陰陽師」が登場する。また、「あかね噺番外編として読切「あにめ噺」も掲載される。