「あかね噺」が表紙＆巻頭カラー！ 「週刊少年ジャンプ 2025年38号」本日発売「こち亀」新作読切も掲載
画像は集英社の雑誌紹介ページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より【週刊少年ジャンプ 2025年38号】 8月18日 発売 価格：320円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年38号」を本日8月18日に発売した。価格は320円。
表紙と巻頭カラーを飾るのは、TVアニメ化決定の「あかね噺」。また、センターカラーには新作読切掲載の「こちら葛飾区亀有公園前派出所」や「アオのハコ」、「鵺の陰陽師」が登場する。また、「あかね噺番外編として読切「あにめ噺」も掲載される。
週刊少年ジャンプ38号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) August 17, 2025
㊗TVアニメ化決定❗️
＆瑞雲大賞本選ボルテージマックス‼️
表紙&巻頭カラーは『あかね噺』🎉
センターカラーは『アオのハコ』読切『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『鵺の陰陽師』‼️
電子版👇https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/tU5So9N1JG