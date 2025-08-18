「カッコいいし、人間性も素晴らしいし、プレーも芸術的」ファジアーノ岡山の江坂任インタビューが大反響「「現代サッカーでこれだけ閃きを見せられる技術がある選手は本当に貴重」

「カッコいいし、人間性も素晴らしいし、プレーも芸術的」ファジアーノ岡山の江坂任インタビューが大反響「「現代サッカーでこれだけ閃きを見せられる技術がある選手は本当に貴重」