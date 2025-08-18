「カッコいいし、人間性も素晴らしいし、プレーも芸術的」ファジアーノ岡山の江坂任インタビューが大反響「「現代サッカーでこれだけ閃きを見せられる技術がある選手は本当に貴重」
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、ファジアーノ岡山でキャプテンを担う江坂任選手のスペシャルインタビュー（前編）を８月16日に公開した。インタビューを務めた“Jリーグウォッチャー”平畠啓史さんの質問に真摯な姿勢で対応した江坂選手は、時折笑顔を交えながら韓国での苦労話もしてくれた。
この動画は数多くファン・サポーターに視聴され、YouTubeコメント欄やSNSには以下のような多くの反響が書き込まれている。
「何回言っても言い足りないけど本当に岡山に来てくれてありがとう」
「思ったよりファンに言及してくれてる」
「自分の成績よりチームのために走り回る江坂選手が大好きです」
「数字以上に江坂選手がファジアーノにもたらしてる影響は大きい」
「江坂イケメン過ぎやて」
「現代サッカーでこれだけ閃きを見せられる技術がある選手は本当に貴重」
「カッコいいし、人間性も素晴らしいし、プレーも芸術的」
「群馬でのエピソードを聞きだしてくれるのはさすが平畠さん」
インタビュー後編は８月19日に公開予定だ。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
