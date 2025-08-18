¥Ê¥¤¥ÄÅÚ²°¿Ç·¡¡Ìë£±£²»þ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤ó¤ÀÉð°æÁÔ¤Î¾×·â¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ª¥ì¡¢¤³¤Î¸åÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬£±£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Á°Æü¤Î£±£·Æü¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Éð°æÁÔ¤Èà¥µ¥·°û¤ßá¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Ï£±£¶Æü¡¢ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í¤Ç±Ä¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÚ²°¤Ï¡Öµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¿©»ö¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÈÉð°æ¤Ï°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Öº£ÅÙ¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢Éð°æ¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÚ²°¤Ï¡Ö¡Øº£¤«¤é¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥ª¥ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£¹»þ¤ËÅìµþ±Ø¤ËÃå¤¯¤ó¤Ç¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀÄ¿¹¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö£²¿Í¤Ç¡¢¥µ¥·¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éð°æ¤ÏÅÚ²°¤È²ñ¤¦Á°¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅìµþ±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿Í§Ã£¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éÅÚ²°¤¬Åìµþ±Ø¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÚ²°¾è¤Ã¤±¤Æ¡¢¿À³Úºä¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡·ë¶É¡¢£±£²»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç£²¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤â¤¦µ¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥ª¥ì¡¢¤³¤Î¸åÁö¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ÌëÃæ£±£²»þ¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¸å¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£