◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)

卓球のヨーロッパスマッシュは現地時間17日から本戦の1回戦が始まりました。

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。日本からは男女シングルスに計12選手がエントリーしています。

男子シングルスでは、張本智和選手（世界ランク4位）が、地元スウェーデンのカールソン選手（同57位）に3-0でストレート勝ち。11日まで開催されたWTTチャンピオンズ横浜で優勝した勢いそのままに、2大会連続優勝を狙います。

世界ランク28位の戸上隼輔選手は、イランの同132位の選手にストレート勝利。次戦は同11位の林繇儒選手（台湾）と激突します。

女子シングルスでは、張本美和選手（同6位）がルーマニアのサマラ選手（同32位）に1ゲーム奪われますが3-1で勝利。次戦はブラジルのブルーナ・タカハシ選手（同19位）との一戦に臨みます。

その他、大藤沙月選手（同9位）、橋本帆乃香選手（同11位）、長粼美柚選手（同14位）はいずれも3-0のストレート勝ちで2回戦進出を決めています。

18日の1回戦には、男子シングルスに松島輝空選手（同20位）、篠塚大登選手（同23位）、田中佑汰選手（同34位）、宇田幸矢選手（同37位）が出場。女子シングルスには伊藤美誠選手（同8位）と早田ひな選手（同13位）が登場します。

▽17日の日本勢結果

【男子シングルス1回戦】

◆戸上隼輔 3-0 ノシャド・アラミヤン

11-3/11-5/11-7

◆張本智和 3-0 カールソン

11-6/11-9/11-6

【女子シングルス1回戦】

◆橋本帆乃香 3-0 ペソツカ

11-8/11-4/11-7

◆大藤沙月 3-0 ベリアンド

11-4/11-4/11-6

◆長粼美柚 3-0 バーサン

11-6/11-4/11-6

◆張本美和 3-1 サマラ11-5/11-9/8-11/11-8